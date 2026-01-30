В Омской области компании закрываются в два раза чаще, чем открываются

Регион занял тринадцатое место по убыли бизнеса в 2025 году.

omskinform.ru

По итогам 2025 года Омская область заняла 13-е место в общероссийском рейтинге по убыли бизнеса. Как следует из отчета аналитиков FinExpertiza, основанного на данных ФНС, в регионе компании закрывались почти в два раза чаще, чем открывались.

За 12 месяцев прошлого года в регионе было зарегистрировано 1241 новое предприятие, что на 259 меньше, чем в 2024 году. В то же время прекратили свою деятельность 2242 организации. Примечательно, что число ликвидаций также снизилось по сравнению с предыдущим годом (на 458 единиц), однако темпы создания нового бизнеса падают быстрее.

Уточняется, что количество новых компаний в России сократилось на 20 % (до 173 тысяч). Это самый низкий показатель за последние 14 лет. Число закрытых организаций, напротив, выросло на 15 %, составив 233 тысячи.

Аналитики отмечают, что массовое исчезновение компаний из реестров далеко не всегда связано с банкротством или решением владельцев. Только 11,6 % (около 27 тысяч) компаний были ликвидированы добровольно. Подавляющее большинство организаций – 88,4 % (206,2 тысячи) – были исключены из ЕГРЮЛ принудительно по решению налоговых органов.