Омич пришел в суд со спрятанным в ремне ножом

Приставы предотвратили попытку пронести запрещенный предмет на судебное заседание.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Омской области

В здании Куйбышевского райсуда судебные приставы обнаружили у омича нож, спрятанный в пряжке военного ремня. Когда мужчину попросили пройти через рамку металлодетектора, устройство сработало несколько раз.

Несмотря на то что мужчину предупредили о том, что все металлические предметы, в том числе колюще-режущие, нужно выложить, ремень с ножом он оставил при себе.

Омич утверждал, что носил ремень исключительно для личного удобства и безопасности. Однако, поскольку холодные и колющие предметы строго запрещены в судах, мужчину попросили оставить ремень за пределами здания. Посетитель послушался и оставил ремень в машине, после чего спокойно прошел в зал заседаний.