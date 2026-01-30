На СВО погиб ефрейтор из Омской области

Прощание с ним пройдет завтра.

Фото: vk.ru/public202159150

Завтра, 31 января, жители Оконешниковского района Омской области проводят в последний путь своего земляка, ефрейтора Павла Коршунова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Павел Коршунов родился 27 февраля 1981 года. Окончив местную школу, он получил профессию тракториста-машиниста и слесаря в СПТУ-19. Потом он трудился в дорожном управлении и на стройке.

Павел Сергеевич был преданным поклонником футбола и хоккея, регулярно защищал честь района на праздниках «Королева спорта» и «Метелица», а также выступал в роли футбольного судьи. В последние годы жизни увлекался русской литературой.

В августе 2024 года Коршунов заключил контракт с Минобороны. Служил старшим стрелком. Погиб 26 сентября 2025 года в боях по освобождению Донецкой Народной Республики.

Прощание с погибшим состоится с 11:00 до 12:00 на площади у Дома культуры, захоронение начнется в 12:30.