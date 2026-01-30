В Омске произошло массовое ДТП с автобусом

Столкнулись 4 машины.

Фото: vk.com/omsk_live

Вчера вечером, 29 января, омичи в соцсетях сообщили о ДТП с участием пассажирского автобуса и нескольких легковых машин. Авария произошла на перекрестке улиц Энтузиастов и Химиков в Нефтяниках.

Как сообщили «Омск-информу» в полиции, в ДТП попал пассажирский автобус, следующий по маршруту № 33, и три «легковушки»: два «ниссана» и «Лада».

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля «Ниссан Экс-Трэил». Никто из участников аварии или пассажиров автобуса за медицинской помощью не обращался.