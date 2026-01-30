В Омске экс-главу налоговой инспекции приговорили к колонии за взятку

Суд назначил бывшей чиновнице миллионный штраф и лишил ее классного чина.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор бывшей исполняющей обязанности начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Омской области. Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Выяснилось, что в период с мая по июнь 2023 года 54-летняя осужденная передала взятку начальнику отдела досудебного урегулирования налоговых споров УФНС России по Омской области. Сумма взятки составляла 50 тысяч рублей, которые должны были помочь снизить размер доначисленных налогов и избежать административной ответственности.

Женщину признали виновной и приговорили к одному году заключения в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ей штраф 1 млн рублей и запретил четыре года занимать любые должности в налоговых органах, а также лишил ее чина «советник государственной гражданской службы Российской Федерации второго класса».

Вину в совершении преступления женщина не признала. После заседания ее взяли под стражу в зале суда.