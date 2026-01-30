Хоценко сообщил о росте жилищного строительства в Омской области

В 2025 году в регионе введено почти 920 тыс. кв. метров жилья, что на 6 % больше, чем годом ранее.

Фото: Сергей Мельников

По итогам прошлого года в Омской области введено в эксплуатацию почти 920 тыс. кв. метров жилья. Показатель превышает уровень предыдущего года и свидетельствует о сохранении устойчивых темпов развития строительной отрасли в регионе.

Наибольший вклад в общий объем традиционно внесло индивидуальное жилищное строительство. За год омичи ввели 607 тыс. кв. метров жилья в частном секторе. В многоквартирных домах было построено и сдано 313 тыс. кв. метров.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что регион последовательно наращивает объемы строительства и продолжает работу по созданию комфортных условий для жизни.

– В прошлом году на территории Омской области введено в эксплуатацию почти 920 тысяч квадратных метров жилья. Это на 6 % больше, чем годом ранее, – подчеркнул глава региона. – Не останавливаемся. Работу продолжаем.

Развитие жилищного строительства остается одним из приоритетных направлений региональной политики. Оно направлено на формирование современной городской среды, обновление жилого фонда и повышение качества жизни жителей Омской области.