В Омске на 10 часов задержали рейс в столицу Татарстана

Подняться в воздух лайнер сможет только в 17:00.

omskinform.ru

Сегодня, 30 января, в расписании Омского аэропорта произошел серьезный сбой. Сразу несколько авиакомпаний скорректировали время вылета своих лайнеров, при этом пассажирам одного из направлений придется ждать отправления более 10 часов.

Самое длительное ожидание выпало на долю пассажиров авиакомпании «Икар», следующих в Казань. По графику самолет должен был подняться в воздух в 06:45, однако, согласно данным онлайн-табло, вылет перенесен на 17:00. Причину задержки в аэропорту не объясняют.

Помимо этого, утренний рейс «Аэрофлота» в Москву вылетел с опозданием на 50 минут. Борт авиакомпании «Северный ветер», направляющийся в Санкт-Петербург, задерживается на 40 минут.