·Происшествия

В Омской области женщина погибла под колесами электрички

Местная жительница переходила пути в неположенном месте.

В Омской области сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства несчастного случая на железной дороге, в результате которого погиб пешеход. Инцидент произошел в районе станции Исилькуль.

Предварительно установлено, что 32-летняя женщина пыталась перейти рельсы в неположенном месте. Машинист электропоезда подал звуковой сигнал и начал тормозить, однако избежать столкновения не удалось. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от тяжелых травм.

Сотрудники транспортной полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Материалы дела будут переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

