Возле омской «G-Drive Арены» продают гостиницу-хостел

Приобрести готовый бизнес можно за 19,8 млн рублей.

Фото: 2ГИС

В Омске выставили на продажу функционирующую гостиницу-хостел. Она расположена по адресу: бульвар Зеленый, 8, недалеко от «G-Drive Арены». Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений.

Гостиница располагает двумя этажами общей площадью 195,1 кв. м. Для гостей оборудованы шесть номеров разной вместительности. Имеется общая кухня, гостиная, столовая и стиральная машина.

Отмечается, что в 2024 году в гостинице-хостеле был сделан ремонт.

Продавец указывает, что бизнес давно зарекомендовал себя на плoщaдкax бpoниpoвaния и пользуется популярностью среди приезжих. Приобрести его можно за 19,8 млн рублей.