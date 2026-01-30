Форвард «Авангарда» Пономарев проведет две тренировки для детей

Обе тренировки продлятся около 45 минут.

Фото: hawk.ru

Сегодня, 30 января, нападающий омского «Авангарда» Василий Пономарев проведет две открытые тренировки для воспитанников хоккейной школы Backyard. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Первое занятие пройдет на хоккейной коробке по адресу: улица Взлетная, 3а, в 14:45, а второе – на площадке по адресу: улица Менделеева, 8, в 16:00. Обе тренировки продлятся около 45 минут.

Выйти на лед вместе с «ястребом» смогут все желающие до 14 лет. Организаторы просят приносить свою экипировку.

Напомним, что Василий Пономарев уже не впервые берет на себя роль наставника. 10 января он уже проводил открытую тренировку для детей на хоккейной коробке возле СКК им. Блинова.