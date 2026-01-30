В Омске ликвидируют «Музей Сталина»

Он был открыт в 2021 году.

Фото: музей-сталина.рф

В Омской области стартовала процедура ликвидации частного учреждения «Музей Сталина». Соответствующее заявление, по данным «СуперОмска», было подано 27 января.

Музей просуществовал меньше пяти лет. Он был открыт 2 августа 2021 года по адресу: ул. 10 лет Октября, 136, кв. 65, по инициативе омского предпринимателя и профессионального оценщика Станислава Липатова.

Основными доминантами музея являются портрет Сталина, написанный в 1944 году народным художником СССР Александром Герасимовым, Знамя Победы и картина памятника Анастасии Ларионовой.

Самыми редчайшими экспонатами музея, как указывается на его сайте, являются оригиналы посмертных наград Сталина: ордена «За службу Отечеству» I степени, «За вклад в Победу», «Чести», «Во славу Отечества», «Сила России», Наградной крест «Защитнику Отечества» I степени, медали и памятные нагрудные знаки, которыми наградили его различные общественные организации.