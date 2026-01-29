Главный тренер «Авангарда» рассказал, когда правила хоккея нужно игнорировать

Чеккони защитил товарища и получил «респект» от Буше.

omskinform

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, когда правила не имеют для него значения. Об этом он поведал на послематчевой пресс-конференции после игры с «Трактором».

Напомним, что на 19-й минуте минувшего матча «тракторист» Андрей Никонов толкнул Николая Прохоркина в спину, отправив его в борт. За товарища вступился Джозеф Чеккони, которого в итоге оштрафовали на 5 минут. Если Чеккони полезет в драку еще раз, ему грозит матч-штраф.

Однако Буше ответил, что не боится правил. Если партнер нуждается в защите – надо идти и защищать.

– Мне без разницы, какие правила. Если нужно постоять за свою команду и нужно защитить своих партнеров, то ты идешь и защищаешь их, – кратко пояснил Буше.

Отметим, что Никонов получил двойное наказание: 5 минут за драку и дополнительно 2 минуты за первоначальный толчок Прохоркина.