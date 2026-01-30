Омичей предупредили о вспышке нового вируса после ухода гонконгского гриппа

Врач рассказал, как от него защититься.

Фото: Freepik.com

Онколог Владимир Ивашков предупредил о новой волне инфекций. По его мнению, вслед за уходящей эпидемией гонконгского гриппа скоро начнется циркуляция вируса гриппа B, пик активности которого приходится на конец февраля и начало марта. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Доктор обратил внимание, что в сейчас отмечается постепенное снижение числа инфицированных гонконгским гриппом, так как у населения начал формироваться коллективный иммунитет. Однако расслабляться рано: уже весной россияне могут столкнуться с новыми случаями вирусной инфекции.

Среди симптомов этого заболевания Ивашков выделил резкий подъем температуры, озноб, слабость, головную боль, ломоту в мышцах и суставах. Чтобы защититься от болезни, он рекомендовал придерживаться простых правил: мыть руки, ограничить посещение людных мест, отказаться от прикосновения к лицу немытыми руками и обязательно консультироваться с врачом при появлении первых признаков заболевания.