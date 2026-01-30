Омск-Информ
·Общество

Омичам пообещали теплую и снежную пятницу

Днем воздух прогреется до –4 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 30 января, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –4...–9 °C.

Ожидается облачное с прояснениями небо, местами пройдет небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. На дорогах – гололедица. Атмосферное давление будет падать.

Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до –8...–13 °C. Скорость юго-западного, западного ветра составит 7–12 м/с. На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

