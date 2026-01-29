На севере Омской области произошло страшное убийство

Мужчина забил приятеля табуреткой.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 29 января, Тарский городской суд Омской области сообщил о принятии решения об аресте мужчины, обвиненного в убийстве путем нанесения множественных повреждений головы. Решение предусматривает содержание под стражей в течение двух месяцев.

Согласно материалам дела, преступление произошло в результате конфликта, произошедшего во время распития спиртных напитков между двумя знакомыми людьми. Установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему собутыльнику минимум десять ударов табуретом по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия.

После преступления обвиняемый сжег орудие убийства. Однако следствие сумело собрать необходимые доказательства.

Постановление пока не вступило в законную силу.