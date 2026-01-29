Омск-Информ
·Общество

Четыре омских судьи уходят в отставку

Еще двух подозревают в нарушениях.

Завтра, 30 января, квалификационная коллегия судей Омской области проведет заседание, на котором будет обсуждаться широкий спектр вопросов. Повестка состоит из 21 пункта, включающего рассмотрение заявлений претендентов на замещение вакансий судей и мировых судей, заявления об отставках действующих судей, а также выводы комиссий относительно возможных дисциплинарных нарушений ряда сотрудников судебной власти региона.

Так, на предстоящем заседании планируется рассмотреть следующие кандидатуры на должности:

• судьи Арбитражного суда Омской области – Валерия Рыбаконенко;

• судьи Омского областного суда – Владимир Знаменщиков;

• судьи Омского областного суда – Юлия Еленская;

• председателя Называевского городского суда – Кирилл Федоров;

• заместителя председателя Куйбышевского районного суда – Анастасия Наделяева;

• заместителя председателя Ленинского районного суда – Елена Московец;

• судьи Центрального районного суда – Константин Кудашов;

• судьи Куйбышевского районного суда – Валентина Фомина;

• судьи Ленинского районного суда – Мария Демиденко;

• мирового судьи судебного участка № 75 в Первомайском судебном районе – Ксения Ерузалимова;

• мирового судьи судебного участка № 101 в Любинском судебном районе Омской области – Анастасия Смоленцева;

• мирового судьи судебного участка № 109 в Октябрьском судебном районе г. Омска – Анна Краснова.

Помимо этого, коллегия примет решения по заявлениям об отставке ряда действующих судей:

Ольги Руф, судьи Октябрьского районного суда, начиная с 12 марта 2026 года;

Тимура Исматова, судьи Ленинского районного суда, начиная с 12 мая 2026 года;

Веры Шумилиной, судьи Называевского городского суда, начиная с 3 февраля 2026 года;

Виктории Павловой, мирового судьи судебного участка № 92 в Центральном судебном районе города Омска, начиная с 2 февраля 2026 года.

Завершатся слушания рассмотрением докладов комиссии о поведении судей Елены Никитиной и Марии Дроздовой. Остальная часть мероприятия посвящена вопросам аттестации судей и кадровым назначениям временного характера.

