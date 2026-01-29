Четыре омских судьи уходят в отставку

Завтра, 30 января, квалификационная коллегия судей Омской области проведет заседание, на котором будет обсуждаться широкий спектр вопросов. Повестка состоит из 21 пункта, включающего рассмотрение заявлений претендентов на замещение вакансий судей и мировых судей, заявления об отставках действующих судей, а также выводы комиссий относительно возможных дисциплинарных нарушений ряда сотрудников судебной власти региона.
Так, на предстоящем заседании планируется рассмотреть следующие кандидатуры на должности:
• судьи Арбитражного суда Омской области – Валерия Рыбаконенко;
• судьи Омского областного суда – Владимир Знаменщиков;
• судьи Омского областного суда – Юлия Еленская;
• председателя Называевского городского суда – Кирилл Федоров;
• заместителя председателя Куйбышевского районного суда – Анастасия Наделяева;
• заместителя председателя Ленинского районного суда – Елена Московец;
• судьи Центрального районного суда – Константин Кудашов;
• судьи Куйбышевского районного суда – Валентина Фомина;
• судьи Ленинского районного суда – Мария Демиденко;
• мирового судьи судебного участка № 75 в Первомайском судебном районе – Ксения Ерузалимова;
• мирового судьи судебного участка № 101 в Любинском судебном районе Омской области – Анастасия Смоленцева;
• мирового судьи судебного участка № 109 в Октябрьском судебном районе г. Омска – Анна Краснова.
Помимо этого, коллегия примет решения по заявлениям об отставке ряда действующих судей:
• Ольги Руф, судьи Октябрьского районного суда, начиная с 12 марта 2026 года;
• Тимура Исматова, судьи Ленинского районного суда, начиная с 12 мая 2026 года;
• Веры Шумилиной, судьи Называевского городского суда, начиная с 3 февраля 2026 года;
• Виктории Павловой, мирового судьи судебного участка № 92 в Центральном судебном районе города Омска, начиная с 2 февраля 2026 года.
Завершатся слушания рассмотрением докладов комиссии о поведении судей Елены Никитиной и Марии Дроздовой. Остальная часть мероприятия посвящена вопросам аттестации судей и кадровым назначениям временного характера.