·Общество

Крупная алкогольная компания из Омска собралась производить антипохмельную лапшу

Продажа начнется в апреле.

Компания «Алкогольная сибирская группа» (АСГ), анонсировала выпуск лапши быстрого приготовления с антипохмельным действием. Продукт разработан совместно с учеными Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии (ВНИИБТ).

Как рассказали в компании, новая продукция обогащена специальной пищевой добавкой, снижающей проявления симптомов похмелья. Эффективность новинки подтверждена клиническими испытаниями, согласно которым негативный эффект от употребления алкоголя снижается в полтора раза.

Продажа инновационного продукта начнется в апреле 2026 года. В дальнейшем предприятие намерено расширить ассортимент товаров с аналогичными свойствами, создавая целую серию антипохмельных продуктов питания.

Алкогольная сибирская группа была основана в 2009 году на базе предприятия «Омсквинпром» и теперь управляет производственными мощностями в Омске и Подмосковье. Сегодня группа производит более двух десятков марок алкогольных напитков.

