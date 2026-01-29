Экс-руководство «Тепловодоснабжения» попалось на взятках

Они могут уехать в колонию на 12 лет.

Фото создано при помощи ИИ

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего директора и заместителя МУП «Тепловодоснабжение» в получении взятки. Они обвиняются по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Следователи установили, что в период с июня 2023 по ноябрь 2024 года обвиняемые получили от двух компаний почти 500 тыс. рублей за выгодные условия поставок металлоконструкций и работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования.

Обвиняемые свою вину не признали. По ходатайству следствия суд наложил арест на их имущество на сумму более 1 млн рублей.

Дело направлено в Черлакский районный суд для рассмотрения по существу. В прокуратуре также отметили, что максимальное наказание по статье – до 12 лет лишения свободы.