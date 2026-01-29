Самогон назван виновником падения продаж алкоголя в Омске

Экономист связал спад рынка с ростом акцизов и домашним производством алкоголя.

Фото: Freepik.com

Розничные продажи алкоголя в России по итогам 2025 года сократились на 9,3 %. Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегментах коньяка (–9,2 %) и вина (до –10,7 %), тогда как продажи водки упали на 3,6 %. Единственным растущим сегментом стала ликероводочная продукция, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Одной из ключевых причин падения легального рынка алкоголя стало стремительное развитие самогоноварения, заявил в комментарии «Омск-информу» известный экономист Сергей Евсеенко. По словам эксперта, рост акцизов и цен на заводской алкоголь сделал домашнее производство спиртного экономически более привлекательным для потребителей.

– Думаю, что самогоноварение достигло профессиональных высот в России, потому что представляется, что, так как это гораздо дешевле, народ к этому прибегает для личного пользования. Сегодня существует достаточно профессионального оборудования, чтобы этим заниматься. Есть разные присадки и насадки, чтобы самогон был более-менее разнообразным. Поэтому рынок этому способствует, – заявил эксперт.

Дополнительным фактором экономист назвал изменение потребительских привычек. Все больше омичей сознательно отказываются от алкоголя в пользу здорового образа жизни, а у молодого поколения появляются альтернативные форматы досуга, не связанные с употреблением спиртного. Традиционная культура застолий с водкой и пивом, по его оценке, постепенно уходит вместе со старшими поколениями.

– С точки зрения государства, погоня за акцизом привела к тому, что можно потерять. Потому что сейчас лихорадочно ищут способ увеличения поступлений в бюджет. Любые способы. Но не всегда, я так понимаю, их хорошо прорабатывают, и результат может быть диаметрально противоположным, – добавил Евсеенко.

Алкоголь постепенно теряет статус ключевого элемента потребительской культуры, а рынок становится более фрагментированным: традиционные категории снижаются, уступая место альтернативам, которые официальная статистика учитывает лишь частично, резюмировал эксперт.