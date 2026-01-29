Омская компания ищет новичков в профессии на зарплату 200 тыс. рублей

На высокооплачиваемую работу берут со скамьи колледжа.

Omskinform.ru

АО «Омское монтажное управление специализированное № 1» ищет электросварщиков ручной сварки 2–6 разряда для работы с технологическими трубопроводами по рентгенконтролю. Компания готова принять 10 новых сварщиков. Вакансия размещена на сайте федеральной системы для поиска работы и сотрудников.

Зарплата варьируется от 120 до 200 тысяч рублей в зависимости от квалификации и опыта работы. От соискателей требуется среднее профессиональное образование по специальности «сварочное производство», разряд от 2-го.

Кроме того, в вакансии указано, что компания также заинтересована в выпускниках техникумов, училищ и колледжей, которые хотят получить опыт в сварке.