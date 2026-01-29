Омск-Информ
·Общество

Омскую воинскую часть «потеряли» в документах

Военнослужащий из нее не смог получить положенные ему выплаты.

Прокуратура Омской области провела проверку по делу военнослужащего одной из воинских частей Омского гарнизона.

Ведомство установило, что омич дважды отправлялся в зону проведения СВО, однако, приехав домой, боец получил отказ в положенной ему выплате 100 тыс. рублей. Оказалось, что часть, в которой служит мужчина, не включена омскими властями в соответствующий указ губернатора. Вероятно, воинскую часть «потеряли» при подготовке указа.

В целях защиты прав военнослужащего зампрокурора Омской области направил в суд исковое заявление о признании отказа в выплатах незаконным. Суд согласился с ведомством и постановил назначить бойцу выплату.

