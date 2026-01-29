В Омске вырос спрос на вторичном рынке жилья

Цены за год тоже стали выше.

По данным «Авито Недвижимость», в 2025 году вырос интерес россиян к квартирам на вторичном рынке. Спрос увеличился в том числе в Омске.

Омичи стали интересоваться покупкой жилья на вторичном рынке на 9 % чаще. Средняя стоимость за кв. м выросла на 5 % и достигла 113 тыс. рублей.

– Последний квартал 2025 года, в особенности декабрь, показал рекордные значения: частично здесь сыграла традиционная сезонность рынка, однако и относительный прирост, и абсолютные показатели декабря 2025 года опережают предыдущий год. Это свидетельствует об активизации отложенного спроса в ответ на снижение ключевой ставки РФ и смягчение условий банков. Кроме того, мы связываем высокие показатели декабря с тем, что клиенты стремились продавать квартиры, чтобы успеть купить новые по старым условиям семейной ипотеки, – отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

В целом по России объем продаж, по данным Роскадастра, в 2025 году снизился на 3 %. Доля сделок с ипотекой на вторичном рынке жилья составила 25 %.