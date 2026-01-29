Омск-Информ
·Общество

Омскому инженеру пришлось «лезть в могилу» чтобы построить дом

При проверке оказалось, что умерший 7 лет назад собственник оставил подпись в документе.

В Омске по инициативе прокуратуры кадастровый инженер привлечен к административной ответственности. Прокуратура Кировского округа выявила нарушения в его деятельности.

В августе 2025 года инженер составил технический план на основании декларации о частном жилом доме, подписанной собственниками. Однако один из них умер в 2018 году, что делает его подпись недействительной.

Как пояснили в прокуратуре, кадастровый инженер несет ответственность за достоверность сведений в техническом плане. Суд привлек его к ответственности по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

