В Омске ликвидируют компанию, которая строила дороги

Организация обанкротилась.

Арбитражный суд Омской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «АРМГрупп». Компанию, которая занималась строительством дорог, решили ликвидировать.

Напомним, «АРМГрупп» зарегистрирована в 2016 году. В августе 2020 года ее признали банкротом и назначили конкурсного управляющего. По данным ЕГРЮЛ, на ООО числится несколько арбитражных дел на 18 млн рублей.

В 2023 году имущество компании (помещение на Волочаевской) продали за 10,3 млн рублей. Недвижимость приобрело ООО «Рубин».

