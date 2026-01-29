В Омске выставили на продажу бывшее пожарное депо: известна причина

Вместе с базой владелец предлагает приобрести жилой дом.

Фото: avito.ru

В Октябрьском округе Омска выставили на продажу четырехэтажный жилой дом вместе с бывшим пожарным депо. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений.

Объект расположен на улице 6-я Шинная, 6. Там насчитывается 14 жилых квартир площадью от 30 до 63 кв. м, офисные помещения общей площадью 935 кв. м и помещение свободного назначения площадью 1 500 кв. м, на месте которого раньше располагалось пожарное депо.

Фото: avito.ru

Вместе со строениями новый владелец получит в собственность земельный участок площадью 10 858 квадратных метров.

Как честно объяснил «Омск-информу» владелец объекта Сергей, помещения не используются и попросту стоят без дела.

– Непрофильный актив, поэтому и продается, – сообщил Сергей.

Отметим, что собственник оценил весь актив в 85 млн рублей.