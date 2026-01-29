Социальной поддержки в Омской области станет больше

Областной парламент принял ряд законопроектов, направленных на социальную защиту жителей региона, изменения коснутся капремонта и охраны воздуха.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Сегодня, 29 января, на первом в этом году пленарном заседании Заксобрания региона депутаты одобрили ряд законопроектов, призванных укрепить социальную защиту отдельных категорий граждан. Ключевым событием заседания можно назвать принятие во всех чтениях закона, инициированного главой региона, который расширяет меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, предоставляя им право на поддержку в рамках социальных контрактов.

Всего депутаты рассмотрели 20 вопросов, в том числе были приняты законопроекты, направленные на поддержку медицинских работников, фармацевтов и участников программы «Земский тренер», а также уточняющие перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Социальная поддержка участников СВО усилена

Закон «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» расширяет список граждан, имеющих право на государственную социальную помощь на основании социального контракта. Теперь в этот список входят ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО и уволенные со службы (или завершившие контракт), признанные безработными или ищущими работу. К ним относятся ветераны боевых действий, указанные в соответствующих пунктах федерального закона о ветеранах. Еще одна категория – это супруги участников СВО, признанных инвалидами I или II группы и уволенных со службы (или завершивших контракт), также признанные безработными или ищущими работу (по выбору участника СВО).

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Спикер областного парламента Александр Артемов подчеркнул: «Это очень своевременное и необходимое решение».

Поддержка работников здравоохранения и спорта

Депутаты также приступили к рассмотрению законопроекта, вносящего изменения в закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области». Данный законопроект направлен на создание условий для трудоустройства и оказание дополнительных мер социальной поддержки лицам, получившим медицинское или фармацевтическое образование и прошедшим первичную аккредитацию.

Кроме того, принят к рассмотрению законопроект, вносящий изменения в закон Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», касающийся участников программы «Земский тренер». Предлагается предоставить сельским тренерам земельные участки в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на срок до шести лет.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Воздух станет чище?

Парламентарии приняли к рассмотрению региональный законопроект, касающийся внесения поправок в действующий закон «Об охране атмосферного воздуха в Омской области».

Целью данного законопроекта является упорядочение региональных правовых норм с федеральным законодательством. Федеральный закон вводит понятие прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), разделяя их на общие и специализированные прогнозы, последние из которых составляются для конкретных стационарных источников загрязнения или их совокупности.

В соответствии с полученной информацией, хозяйствующие субъекты, отнесенные к определенным федеральным законом категориям, обязаны разрабатывать планы действий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ. Эти планы подлежат согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере охраны окружающей среды. Контроль за выполнением этих планов осуществляют органы федерального и регионального экологического надзора. Представленный законопроект направлен на внедрение этих изменений в региональную практику.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Уточнения по капитальному ремонту

Парламентом принят к рассмотрению проект закона, вносящий изменения в региональные законы, регламентирующие жилищную сферу и организацию проведения капремонта многоквартирных домов. Расширяется перечень услуг и работ по капитальному ремонту, финансируемых из Фонда капитального ремонта, включая замену лифтов, а также ремонт лифтовых шахт и помещений лифтового оборудования.