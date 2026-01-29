Скромный омский чиновник получил взятку теплицей

Суд назначил ему условный срок.

Фото: freepik.com

В Омске Кировский районный суд вынес приговор бывшему начальнику отдела Гострудинспекции Омской области, который был признан виновным в получении взятки через посредника. Он был осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Суд установил, что 29 мая 2025 года чиновник через посредника получил от заместителя генерального директора компании взятку в виде теплицы стоимостью почти 38 тыс. рублей. За теплицу чиновник должен был привлечь к административной ответственности не юридическое, а должностное лицо организации, чтобы снизить финансовую нагрузку на предприятие.

Подсудимый не признал свою вину, но перевел на счет организации деньги, равные стоимости полученной теплицы.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также лишил права в течение 2 лет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Теплицу суд постановил конфисковать.