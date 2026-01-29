Никаких вахт и командировок: омским подросткам запретили «взрослую» работу

Главный трудовой инспектор Омской области объяснила, где можно работать с 14 лет.

Фото создано при помощи ИИ

Работодателям запрещено отправлять подростков в командировки и на вахтовый метод работы. Об этом рассказала главный государственный инспектор труда в Омской области Жанна Воробьева.

По ее словам, запрещены любые опасные условия труда для школьников: тяжелый труд, вредные производства и любые нагрузки, предназначенные только для взрослых. При этом подростки могут официально работать в творческих организациях, спортивных учреждениях и участвовать в спортивных мероприятиях.

– В командировку подростков по трудовому законодательству отправлять нельзя. Вахтовый метод мы тоже ограничиваем. Несовершеннолетнего ребенка можно принимать на работу в творческие организации или предлагать ему работать в каких-то спортивных учреждениях. Тенденция сдвигается в сторону безопасного труда. Нельзя допускать ни малейшей опасности для ребенка. Тем более что расширился временной период работы, теперь у подростков появилась возможность трудиться все каникулы, – заявила Воробьева.

Инспектор труда подчеркнула, что законодательство строго ограничивает права работодателей при приеме несовершеннолетних. Например, запрещено устанавливать испытательный срок для подростков – это считается нарушением Трудового кодекса.

Несмотря на все ограничения, инспектор отметила, что принимать молодых сотрудников все же выгодно. Школьники проявляют высокую работоспособность, стремятся зарабатывать и готовы учиться.

– Потенциал молодого работника гораздо выше. Этот возраст предполагает желание получать результаты и предлагать какое-то свое видение. К тому же, если их заинтересовать, работоспособность будет очень высокая. А если они хотят заработать на какие-то свои расходы, то они будут очень стараться. И опыт, который они приобретают, им интересен, – добавила Воробьева.

Она также напомнила родителям и работодателям, что при расширении возможностей трудоустройства подростков важно внимательно следить за безопасностью и условиями работы, чтобы не допустить вреда здоровью юных работников.

