Не хватило выборщиков: в Омской области «перекраивают» избирательные округа

Корректировка происходит впервые за 20 лет.

центральная избирательная комиссия Омской области

Депутаты регионального Заксобрания утвердили обновленную схему одномандатных округов для предстоящих выборов, которые пройдут осенью. Это первое изменение границ с 2006 года.

Председатель областного избиркома Иван Ходаков объяснил, что изменения были необходимы из-за изменения численности избирателей за прошедшие годы. Он отметил, что больших перемен нет, однако в Омске значительно увеличилось число избирателей в Кировском и Центральном округах, а в двух сельских округах их стало меньше, чем установлено нормой.

Корректировки затронули 12 одномандатных округов в черте города – № 1–4, 7, 8, 10–13. Наиболее существенные перераспределения произошли в сельском округе № 16 (он объединяет Муромцевский, Седельниковский, Нижнеомский, Горьковский и часть Тарского района) – здесь число избирателей существенно уменьшилось, и в округе № 18 (Омский район) – здесь число избирателей превысило предельную норму. В связи с этим часть сельских поселений Омского района была передана из 18-го округа в 16-й.