Безопасник омского банка сделал заявление о мошенничестве в Max

Виталий Романов рассказал о личном опыте общения с аферистами.

Фото: Freepik.com

В ходе пресс-конференции, посвященной профилактике мошенничества среди пожилых людей, начальник отдела безопасности Омского отделения Банка России Виталий Романов поделился результатами борьбы с телефонным мошенничеством.

Специалист рассказал, что на своем личном опыте ощутил, что количество звонков мошенников значительно сократилось.

– Если раньше мне мошенники звонили по три раза в неделю, то в декабре у меня был один звонок, в январе – еще пока ни одного, – поделился Романов.

Одной из эффективных мер, по его словам, стало ограничение голосовых звонков через популярные мессенджеры WhatsApp*, Viber и Telegram. Однако, как отметил Романов, мошенники нашли альтернативу – Max.

– Остался пока только Макс, но тем не менее по Максу мне тоже были звонки от мошенников, они представлялись специалистами по замене домофона. Так что в любом случае это не панацея, – отметил эксперт.

Романов добавил, что с 2026 года банки вместе с сотовыми операторами начали отслеживать подозрительные финансовые операции. Например, если человек долго разговаривал по телефону и потом переводит крупную сумму, то банк блокирует эту операцию. Также теперь специалисты обращают внимание на переводы больших сумм лицам, которым раньше человек никогда не переводил деньги.