Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Безопасник омского банка сделал заявление о мошенничестве в Max

Виталий Романов рассказал о личном опыте общения с аферистами.

В ходе пресс-конференции, посвященной профилактике мошенничества среди пожилых людей, начальник отдела безопасности Омского отделения Банка России Виталий Романов поделился результатами борьбы с телефонным мошенничеством.

Специалист рассказал, что на своем личном опыте ощутил, что количество звонков мошенников значительно сократилось.

– Если раньше мне мошенники звонили по три раза в неделю, то в декабре у меня был один звонок, в январе – еще пока ни одного, – поделился Романов.

Одной из эффективных мер, по его словам, стало ограничение голосовых звонков через популярные мессенджеры WhatsApp*, Viber и Telegram. Однако, как отметил Романов, мошенники нашли альтернативу – Max.

– Остался пока только Макс, но тем не менее по Максу мне тоже были звонки от мошенников, они представлялись специалистами по замене домофона. Так что в любом случае это не панацея, – отметил эксперт.

Романов добавил, что с 2026 года банки вместе с сотовыми операторами начали отслеживать подозрительные финансовые операции. Например, если человек долго разговаривал по телефону и потом переводит крупную сумму, то банк блокирует эту операцию. Также теперь специалисты обращают внимание на переводы больших сумм лицам, которым раньше человек никогда не переводил деньги.

·Общество

Безопасник омского банка сделал заявление о мошенничестве в Max

Виталий Романов рассказал о личном опыте общения с аферистами.

В ходе пресс-конференции, посвященной профилактике мошенничества среди пожилых людей, начальник отдела безопасности Омского отделения Банка России Виталий Романов поделился результатами борьбы с телефонным мошенничеством.

Специалист рассказал, что на своем личном опыте ощутил, что количество звонков мошенников значительно сократилось.

– Если раньше мне мошенники звонили по три раза в неделю, то в декабре у меня был один звонок, в январе – еще пока ни одного, – поделился Романов.

Одной из эффективных мер, по его словам, стало ограничение голосовых звонков через популярные мессенджеры WhatsApp*, Viber и Telegram. Однако, как отметил Романов, мошенники нашли альтернативу – Max.

– Остался пока только Макс, но тем не менее по Максу мне тоже были звонки от мошенников, они представлялись специалистами по замене домофона. Так что в любом случае это не панацея, – отметил эксперт.

Романов добавил, что с 2026 года банки вместе с сотовыми операторами начали отслеживать подозрительные финансовые операции. Например, если человек долго разговаривал по телефону и потом переводит крупную сумму, то банк блокирует эту операцию. Также теперь специалисты обращают внимание на переводы больших сумм лицам, которым раньше человек никогда не переводил деньги.