В новом микрорайоне на Сибзаводе кардинально решат проблему отопления

Застройщик решил отказаться от ненадежной омской теплосети.

omskregion

В новом микрорайоне, который появится на месте омского Сибзавода, будет установлено полностью электрическое отопление. Как сообщил застройщик – компания «Траст-Инвест», в каждом доме предусмотрены ниши для установки бойлеров, что позволит избежать перебоев с горячей водой летом и полностью исключить зависимость от тепловой генерации, об этом рассказала депутат Госдумы Оксана Фадина в своем телеграм-канале.

– Наличие такой мощности дает застройщику возможность резервировать отопление в виде электрического отопления. Кроме того, при проектировании домов рассматриваются ниши для установки бойлеров для каждой квартиры, чтобы исключить перерыв в подаче горячей воды (как это бывает в летний период при отключениях), а также на 100 процентов исключить зависимость от тепловой генерации, – цитирует застройщика Фадина.

Застройщик рассказал, что ставка на электрическое отопление позволит создать комфортные условия в квартирах, вне зависимости от поставщиков теплоэнергии, а также поможет снизить коммунальные расходы на горячую воду и отопление.

– Понимая в системе проблему ЖКХ, застройщик поставил задачу предусмотреть уникальные инженерные решения для омских новостроек в части постоянного цикла предоставления горячей воды и тепла и при этом без ущерба для жителей соседнего микрорайона, – сообщила депутат, ссылаясь на застройщика.

Напомним, что о планах по застройке территории на улице Красный Путь стало известно в конце 2024 года. Владелец компании «Траст-Инвест» Алексей Певнев приобрел 13 га земли и намерен построить на них новый микрорайон, включающий девять многоэтажных домов общей площадью 216 тыс. кв. метров, школу, детский сад, спортивные площадки, бульвары и парковки.

Проект уже обсудили на архитектурно-градостроительном совете, но пока «зеленый свет» новому микрорайону не дали. Чиновники отправили проект на доработку из-за вопроса транспортной доступности нового микрорайона, так как прилегающие улицы уже перегружены.

Сроки строительства пока не определены, однако известно, что оно будет осуществляться в девять этапов, начиная от берега Иртыша. Помимо этого, территорию под строительство придется «перекроить» ради новых высоток.