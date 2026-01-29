Омск-Информ
·Общество

Омские тепловые сети залатают за неделю

Ресурсники назвали адреса, где работают сегодня.

В «Тепловой компании» сообщили, что усилили меры по ликвидации аварий на омских теплосетях после поручения губернатора. Все повреждения перевели в статус срочных.

– Все «слабые места» сетей, выявленные в морозы, будут устранены в течение недели. После завершения работ на каждом объекте сразу восстанавливается благоустройство в зимнем варианте, – сообщили в «Тепловой компании».

Сегодня бригады работают по адресам: Октябрьская, 92, проспект Мира, 98г, Коммунальная, 13, 5-я Кордная, 63в, и др. Уже завершился ремонт по адресу: Ивана Алексеева, 2.

