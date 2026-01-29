В Омской области простились с погибшим на СВО бойцом

Детали его жизни не раскрываются.

Сегодня, 29 января, в селе Колосовка Колосовского района простились с погибшим на СВО Денисом Алексеевым. Об этом сообщили в администрации района.

Подробно о жизни Дениса районная администрация не сообщила. Известно лишь, что он погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО.

Простились с бойцом сегодня, 29 января, в 11:00 на центральной площади поселения.