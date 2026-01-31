Печки в домах омичей хотят заменить на экологичные котлы

Предельная сумма такой замены для одного домовладения достигает 700 тысяч рублей.

В морозные дни в Омске увеличивается количество вредных выбросов в атмосферу: котельные сжигают больше топлива, автомобилисты дольше прогревают свои машины, жители частного сектора топят печи весь день. Если ветра нет, то весь этот дым остается висеть над городом. «Дым коромыслом» и «хоть топор вешай» уже не просто идиоматические выражения, а вполне осязаемое явление.

Со смогом в городе пытаются бороться, например газифицируя микрорайоны, но, что делать, если газ недоступен. Таких мест, где голубого топлива до сих пор нет, на территории Омской области еще очень много, а в некоторые села и деревни благо цивилизации объективно никогда не придет.

Глава региона Виталий Хоценко недавно сообщил о федеральной программе по замене устаревшего отопительного оборудования в частных домах. Губернатор намерен привлечь средства на улучшение экологии, вернее сказать, на снижение выбросов – золы, сажи и вредных газов из котлов и печек.

– Программа предусматривает предоставление федеральных субсидий на модернизацию систем отопления в частных домах в регионах Сибири и Дальнего Востока, – рассказал глава региона.

Такие возможности открылись после внесения изменений в госпрограмму РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», реализуемую по поручению президента России Владимира Путина. Известно, что в 2026–2028 годах на эти цели в федеральном бюджете зарезервировано более 16,5 млрд рублей, в том числе свыше 5,1 млрд рублей – уже в 2026 году.

Кому котел бесплатно

Выглядит это так: старую печь или котел хозяева демонтируют, за счет средств федерального бюджета проводится проектирование и установка новых твердотопливных котлов отечественного производства с высоким коэффициентом полезного действия и сниженным воздействием на окружающую среду.

– КПД не менее 84 %, – отметили в Минэнерго Омской области.

Рассчитана и стоимость работ для одного домовладения – 700 тыс. рублей, приоритет будет отдан населенным пунктам, которые не включены в программу газификации на ближайшие годы.

– Это до 40 тысяч домовладений, – рассказал министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.

Первым делом заменят котлы у льготников – это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, в том числе участники СВО, многодетные и малоимущие семьи, инвалиды первой группы и одинокие пожилые люди.

Сейчас главы муниципальных районов выясняют потребности в замене отопительного оборудования на местах и составляют списки. Объем федеральной поддержки будет зависеть уже от них. Регион планирует подать заявку в 2026 году.