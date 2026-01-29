Последняя перед выборами: Заксобрание Омской области открыло весеннюю сессию

Сегодня, 29 января, на пленарном заседании депутаты открыли весеннюю сессию Законодательного собрания, которая завершит работу седьмого созыва. Спикер областного парламента Александр Артемов подчеркнул, что депутатскому корпусу предстоит напряженный период законотворчества, определяющего социально-экономическое развитие Омской области.
Он кратко рассказал об итогах прошедшего года. Заксобрание региона приняло 124 областных закона. Бюджет остается главным инструментом решения социальных задач. Предварительные итоги 2025 года свидетельствуют о практически 100 %-ном исполнении доходной части бюджета и около 98 % – расходной.
– Не могу не сказать, что многие регионы, в том числе наши соседи, столкнулись с бюджетными трудностями. В Новосибирской области дефицит бюджета по итогам 2025 года составил более 50 миллиардов рублей. В Кузбассе – более 55 миллиардов. В некоторых регионах начали сокращать льготы, урезать социальные обязательства. В Хакасии, в Туве накануне Нового года не были выплачены заработные платы. Сегодня всем хотелось бы увеличить расходную часть, но нужно быть реалистами, проявлять ответственность. Главная задача – обеспечить выполнение уже принятых обязательств. Поэтому призываю все фракции с осторожностью подходить к выдвижению законодательных инициатив, которые могут разбалансировать бюджет. В нынешних условиях популизм, решение сиюминутных политических задач могут обойтись слишком дорого, – подчеркнул Артемов.
По словам спикера, принятый бюджет на 2026 год сохраняет социальную направленность, уделяя особое внимание семьям с детьми, многодетным семьям, участникам СВО и пожилым людям. Так, участники СВО и их семьи освобождены от уплаты транспортного налога.
– События последних лет показали, насколько большое значение имеет единство и патриотический настрой граждан, когда страна сталкивается с угрозами и внешним давлением. Поэтому особенно актуальным считаю принятие закона о патриотическом воспитании в Омской области. Работа с молодым поколением, поддержка патриотических инициатив была и будет нашей прямой обязанностью, – уверен спикер областного парламента.
Омская область – опорный регион страны, вносит вклад в укрепление оборонной мощи и продовольственной безопасности. Совершенствование инновационного законодательства, создание благоприятных условий для инвесторов – шаги к поддержке экономики. Законодательно оформлены креативные индустрии, принят закон о пробации, разработаны совместно с прокуратурой 6 законопроектов. Важным итогом стала реформа местного самоуправления (35 законов), создание муниципальных округов и приведение областного законодательства в соответствие с федеральным. Усилена ответственность за нарушение запретов продажи энергетиков. Артемов перечислил ключевые законопроекты, над которыми депутаты работали весь прошлый год.
Также он обозначил приоритеты весенней сессии. Это социальная и демографическая политика, поддержка семей с детьми, участников СВО, охрана здоровья граждан, развитие науки, образования, научно-технологической деятельности, поддержка студенческих отрядов и садоводов. Особое внимание – сфере культуры, ведь Омск – культурная столица России. Год единства народов России, объявленный указом президента, подчеркивает важность мира и согласия. Главная прерогатива – поддержка участников СВО, их реабилитация и возвращение к мирной жизни. Губернатором внесен законопроект о поддержке участников СВО и их семей в рамках социальных контрактов.
Александр Артемов уверен, что, несмотря на политические разногласия, депутатов всех фракций объединяет стремление к социально-экономическому развитию региона и улучшению жизни омичей. Поэтому предстоящие выборы в Государственную думу и Законодательное собрание должны стать площадкой для выработки конструктивных предложений, а не сведения партийных счетов.
– Цель и задача у нас одна, как и у всей страны, во главе с Верховным Главнокомандующим, – это победное завершение специальной военной операции. На встречах с депутатами избиратели открыто говорят о своих проблемах: развитие территорий, сельских поселений, оздоровление и досуг детей, обустройство зон отдыха, медицина, образование… Мы учтем предложения граждан в законотворческой работе. Будем поддерживать инициативы правительства и послания губернатора, укрепляя конструктивное взаимодействие, – заверил Артемов.
Глава Заксобрания региона также уточнил, что в ходе весенней сессии депутатам предстоит принять более 70 законов и около 50 постановлений.