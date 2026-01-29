Омичам раскрыли фразу, после которой мошенники мгновенно бросают трубку

Чтобы «переиграть» телефонного мошенника, можно предложить ему встретиться лично, сообщил «Омск-информу» начальник отдела безопасности Омского отделения Банка России Виталий Романов.
Специалист посоветовал вообще не реагировать на подозрительные звонки, связанные с деньгами или персональными данными. Вместо подробных переговоров он порекомендовал предложить собеседнику личную встречу.
– Основной совет – в принципе не разговаривать по незнакомым темам. Самое правильное – скажите: «Куда прийти? Я приду, там разберемся». Домофон поменять – скажите куда, я подойду. Мне не надо по телефону медицинскую карту заменить, куда подойти? Как правило, мошенники не знают, куда подойти, и не могут ничего сказать, и они сразу бросают трубки, – отметил специалист.
По словам Романова, главная ошибка заключается в том, что люди начинают вести разговоры в надежде, что предугадают, мошенник с ними говорит или нет, но сейчас это очень сложно, потому что мошеннические схемы совершенствуются каждый день.