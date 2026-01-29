Омск-Информ
·Культура/Афиша

Директор омской «Пушкинки» получил медаль от Путина

Его наградили за культурную деятельность.

Вчера, 28 января, президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В списке награжденных есть имя директора БУК Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» Александра Ремизова. Он получит медаль «За труды в культуре и искусстве».

Ремизов возглавляет «Пушкинку» с ноября 2012 года. До этого он работал на посту заместителя министра культуры Омской области. За жизнь Ремизов опубликовал больше 100 научных трудов и более 50 научно-популярных и публицистических, в том числе по краеведению.

