Учебные издания Омского ГАУ вошли в число самых востребованных

В число постоянных пользователей входят ведущие аграрные и профильные вузы страны.

Фото: пресс-служба ОмГАУ

Подведены итоги работы Консорциума СЭБ – крупнейшей электронной базы знаний российских университетов, объединяющей 424 вуза. Результаты подтвердили активное участие Омского ГАУ в проекте и устойчивый интерес к учебным и научным материалам, подготовленным преподавателями вуза.

В течение 2025 года электронные издания Омского ГАУ, размещенные на платформе ЭБС «Лань», использовались более чем 800 образовательными и научными организациями. Общее количество обращений к контенту университета превысило 80 тысяч, что позволило вузу войти в число самых читаемых организаций системы.

Среди пользователей электронных изданий Омского ГАУ – ведущие аграрные и профильные вузы страны. В их числе Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, Аграрный институт Тюменского государственного университета, Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина и Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева.

Контент университета охватывает широкий круг дисциплин – от ветеринарии и биохимии до экономики и прикладной математики.