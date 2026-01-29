Хоценко поручил ускорить подключение жителей северных районов к газу

Губернатор подчеркнул важность активного информирования населения о возможностях перехода на природный газ.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор Виталий Хоценко провел первое в этом году заседание областного штаба по газификации. Под председательством губернатора участники штаба рассмотрели ход газификации Большереченского, Тарского, Знаменского и Тевризского районов.

По данным региональных властей, с жителями уже заключено более 3,2 тыс. договоров, при этом прием заявок продолжается – их количество приближается к 4 тыс. В перспективе планируется подключить свыше 7 тыс. абонентов.

Губернатор подчеркнул важность активного информирования населения о возможностях перехода на природный газ. По его словам, жителям должны быть доступны сведения об экономических преимуществах, мерах социальной поддержки и компенсациях для отдельных категорий граждан.

Отдельно на заседании обсудили перевод многоквартирных домов с сжиженного на природный газ. Из 433 МКД в районах области уже подключен 161 дом. Поставлена задача в 2026–2027 годах обеспечить стопроцентный перевод таких домов на природный газ для приготовления пищи.

Также напомнили, что в декабре 2025 года был дан старт подаче сетевого газа в Тарском, Тевризском и Знаменском районах. Созданная инфраструктура обеспечивает газоснабжение более 3,7 тыс. домовладений и 17 котельных и создает условия для дальнейшей газификации региона.