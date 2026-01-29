Омские главы округов продолжают ежедневный контроль за теплоснабжением

Жителям напоминают, что при некачественной подаче тепла необходимо обращаться в управляющие компании – специалисты определят причину нарушений и примут меры по их устранению.

Фото: АО «Тепловая компания»

В Омске в разгар отопительного сезона окружные администрации совместно с коммунальными службами ежедневно отслеживают параметры теплоснабжения, оперативно реагируя на обращения жителей и аварийные ситуации на сетях.

В Кировском округе мониторинг температуры в многоквартирных домах ведется на постоянной основе.

– Вопросы теплоснабжения продолжают оставаться на особом контроле, – отметил глава администрации Кировского округа Алексей Наседкин. – Совместно с управляющими компаниями ежедневно мониторим ситуацию, при жалобах проводим обследование и замеры.

По его словам, ресурсоснабжающие организации стараются максимально оперативно устранять аварии. На прошлой неделе крупные отключения фиксировались на улицах Взлетной и Рокоссовского, в настоящее время работы велись на Лукашевича и Володарского. Глава округа напомнил, что при проблемах с отоплением жителям необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую компанию.

В Октябрьском округе причиной аварий чаще всего становится износ тепловых сетей.

– Большинство тепломагистралей эксплуатируются порядка полувека, превышая нормативный срок службы, и любой дефект может привести к порыву, – пояснил глава администрации Дмитрий Котов.

Он добавил, что специалисты тепловых и управляющих компаний круглосуточно контролируют работу оборудования, а выявленные повреждения устраняются в установленные сроки. Сегодня ремонтные работы проводились на улице 5-й Кордной.

В Советском округе также продолжается контроль за ремонтами. Как сообщил глава Советского округа Сергей Финашин, уже завершены работы по адресу: проспект Мира, 98а, после чего дома оперативно подключили к теплу.