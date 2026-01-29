Омск-Информ
·Спорт

В омском «Авангарде» избавились от защитника

Где будет играть Игорь Мясищев, пока неизвестно.

Защитник Игорь Мясищев покинул хоккейный клуб «Авангард». Как сообщает пресс-служба омского клуба, контракт расторгли по обоюдному согласию сторон.

Напомним, с 28-летним Мясищевым подписали односторонний контракт на один сезон в июле 2025 года. Он перешел в «Омские Крылья» из тульского «АКМ».

