·Общество

На СВО погиб комбайнер из Омской области

Ему было 58 лет.

Сегодня, 29 января, на кладбище в селе Троицком Омского района состоится прощание с погибшим на СВО Валерием Медведевым. Об этом сообщили в сельской администрации.

Валерий Медведев родился 26 июля 1967 года и жил в селе Троицком. Окончил Троицкую среднюю школу, потом профессионально-техническое училище. Работал комбайнером, занимался уборкой урожая.

В ноябре 2025 года он ушел добровольцем на СВО. Погиб 11 января 2026 года.

