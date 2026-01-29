На СВО погиб комбайнер из Омской области

Ему было 58 лет.

Фото: vk.com/public189377473

Сегодня, 29 января, на кладбище в селе Троицком Омского района состоится прощание с погибшим на СВО Валерием Медведевым. Об этом сообщили в сельской администрации.

Валерий Медведев родился 26 июля 1967 года и жил в селе Троицком. Окончил Троицкую среднюю школу, потом профессионально-техническое училище. Работал комбайнером, занимался уборкой урожая.

В ноябре 2025 года он ушел добровольцем на СВО. Погиб 11 января 2026 года.