Школьница в Омске пропала после прогулки с подругами

Родственники не видели ее со вчерашнего дня.

Фото: t.me/sledcom_omsk

В Омске пропала 17-летняя Наталья Ударцева. Как сообщает следственный комитет, вчера около 16:00 она вышла из дома на улице 70 лет Октября и не вернулась.

Как выяснили следователи, девочка отправилась гулять с подругами. Однако до сих пор школьница не вернулась домой.

Девушка была одета в черную куртку без капюшона, черную шапку, белые кроссовки, коричневую толстовку и светло-серые штаны.

Если вам известно местонахождение девушки, сообщите по телефонам: 102, 20-04-04 или 123.