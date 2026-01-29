Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омске временно закрыли взрывоопасный завод

Если предприятие устранит нарушения, его снова запустят.

Советский районный суд Омска приостановил деятельность «Завода энергетического арматуростроения». Причиной стало административное нарушение, а именно нарушение требований промышленной безопасности в литейном цехе по производству стали (III класс опасности).

Как сообщили в суде, у завода нет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Отсутствуют и положительные заключения экспертиз промышленной безопасности. Эти нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей.

Деятельность завода приостановили на 90 суток. Все это время на предприятии можно проводить только работы по устранению нарушений.

