·Политика

Шелест оперативно отреагировал на ДТП со школьником

Мэр Омска поручил разобраться своему заместителю Владимиру Куприянову.

Мэр Омска Сергей Шелест оперативно отреагировал на утреннее ДТП со школьником. Ранее сообщалось, что троллейбус № 4, проехав перекресток ул. Циолковского – проспект Карла Маркса, допустил наезд на 11-летнего ребенка. Подросток в реанимации.

Глава города поручил разобраться в произошедшем своему заместителю.

– Поручил своему заместителю Владимиру  Куприянову, курирующему транспортную сферу, разобраться во всех деталях произошедшего, оказать необходимую помощь и поддержку семье ребенка, провести дополнительные инструктажи для водителей, – сказал Шелест.

Мэр Омска пожелал юному омичу скорейшего выздоровления.

