·Происшествия

В центре Омска автобус врезался в легковушку

Авария в районе Соборной площади обошлась без пострадавших.

В центре Омска, на пересечении улицы Интернациональной и Красного Пути, произошло ДТП с автобусом.

Как сообщают очевидцы происшествия, общественный транспорт врезался в притормозившую легковушку. В результате легковой автомобиль задел еще одну машину.

– Я участник, посередине. Обвиняют меня. Хочу обжаловать заключение. Подозреваю, автобус намеренно въехал, не предпринял никаких действий, тормозной путь отсутствует, расстояние было достаточное, – рассказал в соцсетях один из участников ДТП.

Авария произошла утром 28 января. Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, информация об инциденте в ведомство пока не поступала. Судя по всему, в ДТП никто не пострадал.

