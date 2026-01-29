Хоценко обсудил с экспертами благоустройство набережной Иртыша в Омске

Проект реализуется как единое пространство, ориентированное на комфорт жителей и гостей Омска.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочее совещание, на котором рассмотрели проектные решения и подготовку к следующим этапам реконструкции и благоустройства набережной Иртыша.

На встрече обсудили практические шаги по развитию обновляемой территории и формированию единого общественного пространства. Глава региона подчеркнул, что уже реализованные этапы показали заметные изменения городского облика и важно сохранить заданный темп работ.

В настоящее время завершается согласование концепции благоустройства участка от Иртышских ворот до улицы Ивана Алексеева. После утверждения проектных решений планируется заключить контракты на строительство и поставку оборудования, а также сформировать график выхода подрядчиков на площадку.

По участку береговой линии от улицы Таубе до улицы Фрунзе проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Объявлен конкурс на поэтапное благоустройство набережной Тухачевского.

Работы продолжаются и в районе парка «Зеленый остров». Реконструкция нижней пешеходной части позволит связать набережную с зеленой зоной и обеспечить целостность всех обновляемых участков.