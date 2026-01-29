Производитель моторных масел разработал мультимедийный справочник для автомобилистов

Интерактивная платформа о правильном уходе за автомобилем объединила рекомендации по выбору и замене масел, а также советы по эксплуатации техники в разных условиях. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля.

Фото: Григорий Кудашов

Компания «Газпромнефть-СМ» совместно с изданием «Вечерняя Москва» запустила мультимедийный справочник для автомобилистов. Эксперты рассказали, как правильно подбирать моторные масла и технические жидкости, когда их менять и от чего зависит периодичность обслуживания автомобиля.

Предприятие специализируется на выпуске масел, смазок и технических жидкостей для всех секторов экономики – от легкового транспорта до промышленной техники. Отдельное направление работы компании связано с развитием цифровых сервисов и сопровождением клиентов.

– Газпромнефть-СМ» вышла за рамки поставок качественных масел, компания создает комплексные высокотехнологичные решения, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Вся наша экосистема – от разработки рецептур с помощью уникальной системы «Алхимик» на основе искусственного интеллекта до работы сети экспертных центров G-Profi – построена на системной цифровизации. Это позволяет обеспечивать партнеров не только инновационными маслами, но и эффективными цифровыми сервисами, которые способны анализировать состояние техники и формировать персонализированные программы сервисного обслуживания.

Ключевой производственной площадкой компании остается Омский завод смазочных материалов. Предприятие обеспечивает полный цикл – от выпуска базовых масел до фасовки и отгрузки готовой продукции.