Гипноз и вымогательство: в Омской области судят пастора секты

По делу проходят свыше 30 свидетелей.

Фото создано при помощи ИИ

Кормиловский районный суд Омской области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя, обвиняемого в организации деятельности международной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.

58-летний мужчина знал, что решением Генеральной прокуратуры РФ от 07 июня 2023 года международная организация «Завет церквей TCCN» признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тем не менее организовал закрытые религиозные служения под названием «Встреча с Богом». На встречах демонстрировал видеозаписи выступлений пасторов указанной международной организации.

– Указанные мероприятия были направлены на оказание воздействия на население с целью привлечения денежных средств, в том числе спонсирование вооруженных украинских формирований. Отягчающим наказание обстоятельством является тот факт, что преступление совершено в период мобилизации, – рассказал 12 каналу старший помощник прокурора Кормиловского района Омской области Александр Костюков.

Гособвинение настаивает на лишении свободы обвиняемому сроком до шести лет колонии. По делу проходят 30 свидетелей, свои проповеди подсудимый проводил не только в Кормиловском районе, но и в Омске. Суд приступил к разбирательствам, следующее заседание назначено на 5 февраля 2026 года.