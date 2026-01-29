Болельщиков омского «Авангарда» ждут на киберматч

На льду спорткомплекса «G-Drive Арена» встречаются «ястребы» и команда «Трактор» из Челябинска.

министерство спорта Омской области

Сегодня, 29 января, состоится матч омского «Авангарда» против челябинского «Трактора» в рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ В хоккейном клубе сообщили, что его посетит кибергость - чемпион мира по FIFA, призер фиджитал игр в Казани, участник шоу «Титаны» на ТНТ Роберт Ufenok77 Фахретдинов.

Организаторы обещают челлендж «Забей Уфенку» на большом экране, будут установлены семь игровых приставок с легендарными играми FIFA и NHL. В первом и втором перерывах состоятся мини-турниры по кибербуллитам в NHL, победители получат подарки.

- Омск и наш главный спорткомплекс «G-Drive Арена» продолжают оставаться точками притяжения для крутых гостей! – сообщают в пресс-службе клуба.

Добавим, что последняя встреча с челябинской командой для «Авангарда» была удачной. Хет-трик Дамира Шарипзянова помог «ястребам» обыграть «Трактор», общий счет был 2:5. Какой игра будет на этот раз, узнаем вечером. Начало прямой трансляция матча состоится в 19:30.